Накануне в церемонии вручения премии приняли участие актеры из Звездных войн Марк Хэмилл, Айзек и Келли Мари Трэн. Вместе со своими коллегами по съемкам на сцену также выехал дроид BB-8, пишет со ссылкой на .

Команда должна была объявить победителя в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". Видео с церемонии было размещено на Twitter-канале The Hollywood Reporter.

Поскольку дроид говорить не умеет, а только пищит, его "переводчиком" выступил Айзек. Именно его герою принадлежал дроид в фантастической саге.

Келли Мари Трэн поинтересовалась, как Айзек понимает BB-8, на что тот пошутил: "Я знаю идиш".

Эта шутка вызвала мгновенный ответ, при этом ряд зрителей посчитал ее возмутительной. Более того - газета Forverts, которая публикуется на идише, назвала ее шуткой оскорбительного характера.

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