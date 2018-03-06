Готовы ли боевики прекратить стрелять и зачем россиянам обстрелы не только позиций ВСУ, но и оккупированных городов, разбирался «Апостроф».

Разрушенный мир

Напомним, что предыдущее «полное и всеобъемлющее прекращение огня» на Донбассе было приурочено к новогодним праздникам и стало шестым перемирием за год. Прекратить огонь боевики и Вооруженные силы Украины должны были 23 декабря, однако сообщения из зоны конфликта об обстрелах позиций украинских военных поступали практически каждый день.

Новая попытка примириться была назначена на 5 марта. Чтобы продемонстрировать свое «миролюбие», так называемый «замкомандующего оперативным командованием ДНР» Эдуард Басурин накануне перемирия даже заявил, что приказ о полном прекращении огня доведен до всех боевиков в окопах. Более того, командиры боевиков, по его словам, даже проедутся рейдом по своим позициям, чтобы проконтролировать, исполняют ли их подчиненные приказ. Тех, кто приказ игнорирует, Басурин пообещал «наказать».

По всей видимости, боевикам все же придется испытать на себе всю сила наказаний Басурина, ведь, по информации пресс-центра штаба АТО, российско-оккупационные войска практически сразу нарушили режим тишины. «По состоянию на 8:00 5 марта было зафиксировано 2 обстрела наших позиций», — отметили в пресс-центре.

Кстати, сами боевики подтвердили, что перемирие сорвано, но только виноваты якобы не они, а ВСУ. Так, утром 5 марта на сепаратистских ресурсах появились новости, мол командиры ДНР отрапортовали о полной тишине на фронте в первую ночь перемирия. Но ближе к полудню боевики решили «переобуться» на ходу и заявили, что вообще-то ночью «укры» обстреляли автомобиль коммунальщиков на окраине Горловки, да еще и снайпер «карателей» поработал по селу Ленинское.

Таким образом, очередное перемирие ожидаемо превратилось в бессмысленную договоренность.

«На самом деле, в реальное прекращение огня тут никто и не верил, — говорит «Апострофу» жительница Донецка Светлана. – До многих эта информация даже если и доходит, то действительно ее никто не воспринимает, пропускает мимо ушей. Честно, надежды какие-то реальные были, когда заявляли о самых первых попытках прекратить огонь. А потом были «школьные», «хлебные», новогодние перемирия… Уже со счету сбились, и всегда одно и то же: «каратели» обстреляли позиции ДНР. Вся суть только в том, как скоро Басурин заявит, что ВСУ нарушили режим тишины. Все. От таких «перемирий» на самом деле нам только хуже, потому что накануне всегда обостряются боевые действия».

Зачем договариваться

Если все соглашения с боевиками по итогу не выполняются, то зачем вообще с ними договариваться?

«Просто в формате Минска уже стало традицией заключать перемирия, которые потом будут нарушаться, — сетует аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич, комментируя ситуацию «Апострофу». – В данный момент мы и видим традиционалистскую политику. Почему мы каждую весну едем сажать картошку? Потому что так принято. То же самое и с перемирием: мы в очередной раз подписали пустую бумажку, и через пару часов она была нарушена».

«В Югославии 24 раза объявляли перемирие. В результате пришли сначала войска ООН, потом войска НАТО, разгромили обе армии и там воцарился мир, — добавляет «Апострофу» военный знаток Олег Жданов. – Бессмысленно объявлять перемирие, когда мы прекрасно понимаем, что боевики не принимают никаких решений. Они даже не знают графика провокаций и обстрелов наших позиций. Им не доводят эту информацию».

Правда, определенный политический смысл в составлении соглашений о перемирии все же просматривается. Например, показать, что минский формат скорее жив, чем мертв.

«Минский формат по сути вошел в тяжелую стадию, — говорит «Апострофу» политолог Ярослав Макитра. – Видимых и серьезных подвижек нет, следовательно нужно искать максимально позитивные поводы, действия, чтобы демонстрировать определенный прогресс, поскольку стороны открыто пока еще не готовы выйти из этого процесса. Очередные перемирия как раз и являются такими поводами, которые позволяют демонстрировать позитивные тенденции обществу».

Кроме того, задекларировав мирную инициативу, Украина лишний раз имеет возможность обратить внимание Запада на тех, кто ее не придерживается.

«Никто же не отменял обвинений оппонентов в нарушениях прекращения огня. Поэтому для Украины установление очередного перемирия — лишний повод продемонстрировать, что враг остается врагом и не придерживается мирных инициатив», — подчеркнул Макитра.

Но дело в том, что Москва аналогичным образом пытается сыграть на обвинениях в адрес Киева.

«Путину ведь это тоже выгодно, — говорит Жданов. – С их стороны ведь пропаганда тоже обвиняет Украину в том, что ВСУ не соблюдают перемирие и ведут обстрелы. Кстати, у них очень хорошая тактика: в «серую» зону, которая шириной 5-10 километров, выезжает две артиллерийских установки. Одна стреляет в сторону оккупированной территории, а другая — в сторону наших позиций. С одной стороны, жители Донецка говорят: «Вот сволочи ВСУ, от них прилетают снаряды», а ОБСЕ в «серую» зону не идут, ведь там никто им не гарантирует безопасность. Таким образом, мы сами толкаем боевиков на то, чтобы они провоцировали режим вялотекущей войны».

В то же время пока существует минский формат, отказаться от мирных инициатив, пусть даже только на бумаге, ни РФ, ни Киев не имеют возможности.

«Было бы странно, если бы Украина инициировала перемирие, а другая сторона не соглашалась, а, тем более, было бы странно, если бы Россия инициировала перемирие, а Украина на него не согласилась. Поэтому такие перемирия в большинстве своем не имеют практического значения», — отмечает «Апострофу» донецкий журналист, главред издания «Остров» Сергей Гармаш.

В пользу Украины может сыграть только накопленная критическая масса «бумажных» перемирий, которая, в теории, имеет шансы трансформироваться в более активную поддержку Запада, мол, мира все нет, и нужно наконец что-то делать, например, вводить миротворцев. Однако сколько еще таких режимов тишины должны согласовать в Минске, чтобы Запад решился на активные действия – неизвестно.

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