Американская частная космическая компания SpaceX готовится запустить ракету Falcon 9 со спутником Hispasat 30W-6. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.57 | комментариев: Falcon 9 уже находится на стартовой площадке Фото: SpaceX / Facebook Маск отметил, что Hispasat станет самым тяжелым грузом, доставленным этой ракетой на геостационарную орбиту, а его размер близок к размеру городского автобуса. Falcon 9 flight 50 launches tonight, carrying Hispasat for Spain. At 6 metric tons and almost the size of a city bus, it will be the largest geostationary satellite we’ve ever flown. — Elon Musk (@elonmusk) 5 марта 2018 г. На странице SpaceX сообщается, что Falcon 9 и Hispasat 30W-6 уже установлены вертикально на стартовом комплексе на мысе Канаверал во Флориде.В компании отметили, что SpaceX не будет пытаться посадить первую ступень Falcon 9 после запуска в связи с неблагоприятными погодными условиями в зоне посадки у Атлантического побережья Флориды.SpaceX будет транслировать запуск ракеты в прямом эфире.Испанский спутник Hispasat 30W-6 предназначен для передачи телесигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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