|SpaceX готовится к запуску испанского спутника размером с автобус
|06.03.2018 00:29
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Falcon 9 flight 50 launches tonight, carrying Hispasat for Spain. At 6 metric tons and almost the size of a city bus, it will be the largest geostationary satellite we’ve ever flown.— Elon Musk (@elonmusk) 5 марта 2018 г.
На странице SpaceX сообщается, что Falcon 9 и Hispasat 30W-6 уже установлены вертикально на стартовом комплексе на мысе Канаверал во Флориде.В компании отметили, что SpaceX не будет пытаться посадить первую ступень Falcon 9 после запуска в связи с неблагоприятными погодными условиями в зоне посадки у Атлантического побережья Флориды.SpaceX будет транслировать запуск ракеты в прямом эфире.Испанский спутник Hispasat 30W-6 предназначен для передачи телесигнала, видеосигналов, а также обеспечения широкополосного доступа в интернет в Северной Америке, Южной Америке, Европе и Северной Африке.
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