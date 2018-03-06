Омбудсмен призвала генерального прокурора Украины обеспечить быстрое и эффективное расследование событий

"Информация, полученная в результате мониторинга уполномоченного по правам человека из открытых источников, свидетельствует о наличии серьезных оснований утверждать, что в действиях правоохранителей усматривается ряд грубых нарушений прав человека, гарантированных Конституцией Украины", - говорится в сообщении омбудсмена.

В частности, отмечается, что нарушено право на мирное собрание. Обудсмен заявляет о нарушении свободы слова, поскольку как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получения телесных повреждений со стороны правоохранителей.

Также было нарушено право не подвергаться бесчеловечному обращению, а также обращению, унижающему человеческое достоинство. В частности, по меньшей мере 19 человек получили серьезные травмы головы, оказались в больнице с черепно-мозговыми травмами.

"Произошло грубое нарушение закона Украины" О Национальной полиции ", согласно которому полицейскому запрещено наносить удары по голове, шее, ключичной области, половых органах, пояснице (копчике) и животу", - говорится в обращении.

Кроме этого, омбудсмен заявила, что "есть основания сомневаться в проведении объективного расследования указанных событий" в связи с циничными высказываниями "отдельных должностных лиц, публично высмеивают нарушения прав человека".

Омбудсмен призвала генерального прокурора Украины обеспечить быстрое и эффективное расследование событий 3 марта 2018. Также Лутковская обратилась к парламенту и правительству с просьбой усовершенствовать законодательство по идентификации полицейских и принять нормативно-правовые акты относительно действий правоохранителей во время массовых мероприятий.

Напомним, утром 3 марта полиция начала ликвидацию палаточного городка под Верховной Радой, что было там с осени прошлого года. В полиции заявили, что нашли на территории палаточного городка гранаты, запалы, коктейли Молотова, дымовые мины.

Возникли столкновения, по итогам которых в полицию забрали 111 человек . 13 человек попали в больницы. Пострадали также семь сотрудников Национальной полиции.

В событиях под Радой пострадали по меньшей мере трое украинских журналистов . Журналист Богдан Кутепов обнародовал видеофрагмент попыток, которые оказывали сотрудники полиции, чтобы помешать ему съемку событий под Верховной Радой.

Прокуратура зарегистрировала уголовное производство относительно возможного превышения служебных полномочий полицейскими во время утренних событий возле Верховной Рады Украины.