В сети распространяются фото будней украинских ученых на антарктической станции «Академик Вернадский».

Фотографии разместило Министерства образования и науки Украины в Facebook.

«Все так жалуются на погоду и снег: кто-то не может откопать авто, кто-то — добраться на работу. А представьте, как нашим полярникам! У них так почти весь год. Вот подборка антарктических будней наших исследователей со станции» Академик Вернадский «, — говорится в сообщении.

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