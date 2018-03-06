Минкульт призвал правоохранителей к оперативности в поиске бюста Леси Украинки и возвращении культурной и исторической ценности в музей

Министерство культуры Украины считает актом вандализма похищение бюста Леси Украинки с фасада здания музея поэтессы в Киеве и призывает правоохранителей оперативно расследовать преступление.

"Министерство культуры Украины обращается к правоохранительным органам с просьбой уделить значительное внимание и оперативность при поиске виновных и возвращении культурной и исторической ценности в Музей Леси Украинки. А также обращается к общественным и художественным кругам не оставаться равнодушными к подобным проявлениям вандализма и неуважения к истории и культуре нашего государства", – говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник вечером.

В Министерстве подчеркнули, что крайне обеспокоены "дерзким и циничным поступком".

"Во время, когда украинское общество выбрало цивилизационный путь развития своего государства, опираясь на европейские ценности и выстраивая отношения, основанные на международных правовых принципах, подобные преступлении действия свидетельствуют не только о неуважении к украинской культуре, но и о враждебном отношении к памяти и будущему украинской государственности", – заявили в Минкульте.

В информации отмечается, что скульптурная композиция - уникальное бюст Леси Украинки с памятной доской, была установлена в 1971 г. к 100-летию со дня рождения писательницы, которое отмечалось на уровне ЮНЕСКО. Авторы композиции известные художники - скульптор Галина Кальченко и архитектор Анатолий Игнащенко - народные художники Украины и лауреаты Национальной премии имени Тараса Шевченко.

"Особенно обидно, что подобное позорное преступление было совершено в год, который объявлен в Украине, как и в Европе - Годом культурного наследия, который призван привлечь внимание всех государственных звеньев и общества в целом к состоянию объектов культурного наследия по всей стране и стать хорошим стимулом для восстановление и сохранение объектов культурного наследия и создать привлекательный имидж страны для развития бизнеса и привлечения инвестиций для развития экономики и туристической привлекательности различных регионов Украины", – добавили в Министерстве культуры Украины.

Как сообщалось, 5 марта вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко обратился к правоохранителям с просьбой расследовать кражу бюста поэтессы Леси Украинки c фасада музея по ул.Саксаганского, 97 в Киеве.

"Память о Лесе Украинке становится объектом нападения уже второй раз в течение недели - теперь украли бюст с фасада ее музея. Не хотелось бы думать, что это не просто воровство, а спланированная акция. В любом случае, обращаюсь в милицию по поводу тщательного расследования этого дела!", - написал В.Кириленко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

В понедельник неизвестные украли бюст Леси Украинки c фасада музея. Незадолго до этого, 25 февраля, вандалы украли бронзовые гирлянды с памятника Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве.