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Ирина Геращенко предложила провести заседание межпарламентского совета Украина - НАТО ближе к линии фронта на Донбассе
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06.03.2018 00:37
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Из Киева или Одессы невозможно понять ситуацию на востоке Украины,
заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина
Геращенко, комментируя предложение провести заседание
межпарламентского совета Украина – НАТО у линии фронта на Донбассе.
В Одессе 5 марта прошло заседание межпарламентского совета Украина
– НАТО Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мне кажется, что это
хорошая идея, чтобы одно из наших следующих заседаний ассамблеи
межпарламентского союза совета Украина – НАТО мы провели поближе к
фронту: в Днепре, Северодонецке, Краматорске. Мы будем над этим
работать", – заявила Геращенко.По ее словам, дипломаты и
представители стран – партнеров Украины приезжают на восток
Украины, а потому жители этих стран получают объективную информацию
о ситуации на Донбассе."Из Киева, из Одессы невозможно понять,
какая ситуация на востоке Украины. Невозможно понять, что
происходит в военных госпиталях, что происходит там с экологией, в
пунктах пропуска", – подчеркнула вице-спикер Верховной
Рады.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле
2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами
Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть
Донецкой и Луганской областей.
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