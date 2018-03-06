Из Киева или Одессы невозможно понять ситуацию на востоке Украины, заявила первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко, комментируя предложение провести заседание межпарламентского совета Украина – НАТО у линии фронта на Донбассе. В Одессе 5 марта прошло заседание межпарламентского совета Украина – НАТО Фото: Iryna Gerashchenko / Facebook "Мне кажется, что это хорошая идея, чтобы одно из наших следующих заседаний ассамблеи межпарламентского союза совета Украина – НАТО мы провели поближе к фронту: в Днепре, Северодонецке, Краматорске. Мы будем над этим работать", – заявила Геращенко.По ее словам, дипломаты и представители стран – партнеров Украины приезжают на восток Украины, а потому жители этих стран получают объективную информацию о ситуации на Донбассе."Из Киева, из Одессы невозможно понять, какая ситуация на востоке Украины. Невозможно понять, что происходит в военных госпиталях, что происходит там с экологией, в пунктах пропуска", – подчеркнула вице-спикер Верховной Рады.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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