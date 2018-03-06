между погибших - двое детей

Об этом сообщили наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает портал i24News .

Авиаудары были нанесены по городу Джандаирис близко границы с Турцией.

Среди погибших - двое детей.

С начала турецкой операции в Сирии погибли 165 мирных жителей, в том числе 29 детей.

Турция отвергает эти сообщения и утверждает, что делает все возможное, чтобы избежать жертв между мирного населения.

Как известно, 20 января Турция начала военную операцию "Оливковая ветвь" в районе города Африн на севере Сирии. Генштаб Турции в четверг, 1 февраля, заявил о уничтожения 19 объектов запрещенной в стране "Рабочей партии Курдистана" (РПК) на севере Ирака . В ходе авиаудара погибли 49 курдских бойцов.

Турецкие власти называет представителей курдской самообороны YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара и многие западные страны признают террористической организацией. YPG отрицает любые связи с РПК.

За время военной операции тысячи жителей АФРИН вынуждены были покинуть свои дома. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил о гибели 141 гражданского вследствие турецкой операции "Оливковая ветвь".

В то же время в другой части Сирии, у Дамаска авиация и артиллерия армии Башара Асада продолжают обстреливать район Восточная Гута. С 18 февраля здесь погибли 580 человек. 393000 жителей района испытывают недостаток пищи и медикаментов.