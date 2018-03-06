Вероятно, она имела в виду, что Украина обратится для получения понятного плана действий по вступлению в НАТО, для которого нужна формальная заявка, сказал в комментарии «Обозревателю» народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Иван Винник.

Нардеп заявил, что о представлении такой заявки ему ничего неизвестно, при том, что президент Украины Петр Порошенко не раз говорил, что вопрос вступления в НАТО будет предметом государственного референдума. Но, даже если такая заявка будет подана, то еще надо пройти непростой путь, пока Украина окажется между стран-членов Альянса.

«Это будет зависеть от плана действий, который будет сформулирован в этом заявлении, тогда будем смотреть. Там много вопросов и по коррупции, и верховенству права и свободы прав человека, все это учитывается при реформах в стране, которая может стать членом НАТО», – рассказал он.

К тому же Винник не видит причин прописывать в Конституции стратегию вступления Украины в ЕС и НАТО: «Я бы не писал это в Конституции, это и так очевидная вещь».

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