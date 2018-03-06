Адвокат арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко Марк Фейгин не знает, когда начнутся предварительные судебные слушания по делу его подзащитного. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сущенко будут судить в закрытом режиме Фото: Mark Feygin / Twitter "В пятницу (2 марта. – ) мой подзащитный и я подписали протокол об окончании ознакомления с материалами дела. После этого еще было мое заявление, что мы не признаем вины. Сущенко подтвердил это, а также то, что он не будет давать показания", – отметил защитник.По словам Фейгина, теперь материалы дела и обвинительное заключение поступят в российскую прокуратуру, а оттуда – в суд, который должен назначить предварительные слушания."По поводу дат всех этих событий в данное время – полная неопределенность. Никаких предположений делать не берусь", – заявил адвокат.До этого Фейгин сообщал, что судебный процесс по делу украинца будет проходить в закрытом режиме.Корреспондент "Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016 года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца. Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017 года следствие по делу Сущенко завершилось.28 февраля 2018 года президент Петр Порошенко заверил, что Сущенко вернут в Украину "сразу после так называемого суда в России". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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