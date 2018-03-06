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Сущенко и его защита закончили ознакомление с материалами дела
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06.03.2018 00:45
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Адвокат арестованного в РФ украинского журналиста Романа Сущенко
Марк Фейгин не знает, когда начнутся предварительные судебные
слушания по делу его подзащитного. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Сущенко будут судить в закрытом режиме Фото:
Mark Feygin / Twitter "В пятницу (2 марта. – ) мой
подзащитный и я подписали протокол об окончании ознакомления с
материалами дела. После этого еще было мое заявление, что мы не
признаем вины. Сущенко подтвердил это, а также то, что он не будет
давать показания", – отметил защитник.По словам Фейгина,
теперь материалы дела и обвинительное заключение поступят в
российскую прокуратуру, а оттуда – в суд, который должен
назначить предварительные слушания."По поводу дат всех этих событий
в данное время – полная неопределенность. Никаких
предположений делать не берусь", – заявил адвокат.До этого
Фейгин сообщал, что судебный процесс по делу украинца будет
проходить в закрытом режиме.Корреспондент
"Укринформа"Сущенко был задержан 30 сентября 2016 года в
Москве. ФСБ назвала его кадровым сотрудником украинской военной
разведки. Против украинского гражданина открыли уголовное дело
по статье "шпионаж". По версии ФСБ, журналист собирал
информацию о вторжении российских войск в Украину.1 октября 2016
года Лефортовский суд Москвы арестовал Сущенко на два месяца.
Украинцу часто продлевали меру пресечения. Последний
раз – до 30 марта 2018 года.В октябре 2017
года следствие по делу Сущенко завершилось.28 февраля 2018
года президент Петр Порошенко заверил, что Сущенко вернут в Украину
"сразу после так называемого суда в России".
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