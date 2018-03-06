По данному факту открыто уголовное производство

Чиновница создавала искусственный недостаток бланков разрешений для международных грузовых перевозок, а затем за определенное вознаграждение выдавала их компаниям-перевозчикам, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

В качестве посредника в получении взяток чиновница привлекла своего мужа. В воскресенье, 4 марта, их задержали сотрудники полиции и прокуратуры. В посредника изъяли более 3 тыс. Долларов и 10 тыс. Грн, а также 24 пустых бланков разрешений и черновые записи, в которых указаны номера бланков и суммы, полученные за их выдачу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).