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Во Львове сотрудница "Укртрансбезпекы" и ее муж попались на взятке
06.03.2018 00:45
Во Львове сотрудница "Укртрансбезпекы" и ее муж попались на взятке
По данному факту открыто уголовное производство
Руководительницу отдела управления Госслужбы Украины по безопасности на транспорте во Львовской области задержали вместе с мужем во время получения взятки в размере тысячи долларов.
Во Львове сотрудница "Укртрансбезпекы" и ее муж попались на взятке

Чиновница создавала искусственный недостаток бланков разрешений для международных грузовых перевозок, а затем за определенное вознаграждение выдавала их компаниям-перевозчикам, сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области в Facebook.

В качестве посредника в получении взяток чиновница привлекла своего мужа. В воскресенье, 4 марта, их задержали сотрудники полиции и прокуратуры. В посредника изъяли более 3 тыс. Долларов и 10 тыс. Грн, а также 24 пустых бланков разрешений и черновые записи, в которых указаны номера бланков и суммы, полученные за их выдачу.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного статьей 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды).

Напомним, что  Военная прокуратура вместе со следователями Службы безопасности разоблачила во взяточничестве начальника отдела аудита одной из налоговых инспекций Главного управления ДФС в Запорожской области.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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