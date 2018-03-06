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Амбросіо, Клум та інші: ТОП 5 "голих" суконь на церемонії "Оскар" (ФОТО)
06.03.2018 00:52
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Напередодні відбулася 90-та церемонія нагородження кінопремією "Оскар", втім, після емоцій, викликаних врученням головних статуеток, всі погляди були прикуті до червоної доріжки вечірки від Vanity Fair, на якій зірки продемонстрували не лише сукні, але й тіла.

Довгонога Адріана Ліма, Кендалл Дженнер, яка буквально складалася з одних ніг та декольте, накачана Дженна Девон-Татум, якій зовсім не нашкодила відсутність чоловіка збоку, Хайді Клум та Алессандра Амбросіо у напівпрозорих сукнях - як вам образи "Оскару"?

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