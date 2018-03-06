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"Нафтогаз України" готов судиться с "Газпромом" из-за заниженной ставки на транзит - Витренко
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06.03.2018 00:53
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По словам коммерческого директора НАК "Нафтогаз України" Юрия
Витренко, с 2009 года компания недополучила около $20 млрд из-за
несправедливого тарифа на транзит газа. Витренко полагает, что
транзитная ставка занижена в два раза Скриншот: Телеканал ICTV /
YouTube Ставку на транзит, действовавшую с 2009 года, в НАК считают
заниженной, заявил он."Стоимость транзита по территории Украины
является заниженной примерно в два раза. И мы попытаемся, скорее
только, доказывать это в рамках нового арбитражного процесса. За
все это время, с 2009 года по этот день, мы недополучили примерно
$20 млрд", – отметил Витренко, ссылаясь на подсчеты
экспертов.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский
"Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за
недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате
двух арбитражных споров между компаниями и с учетом
удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен
доплатить НАК $2,56 млрд.
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