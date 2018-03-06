По словам коммерческого директора НАК "Нафтогаз України" Юрия Витренко, с 2009 года компания недополучила около $20 млрд из-за несправедливого тарифа на транзит газа. Витренко полагает, что транзитная ставка занижена в два раза Скриншот: Телеканал ICTV / YouTube Ставку на транзит, действовавшую с 2009 года, в НАК считают заниженной, заявил он."Стоимость транзита по территории Украины является заниженной примерно в два раза. И мы попытаемся, скорее только, доказывать это в рамках нового арбитражного процесса. За все это время, с 2009 года по этот день, мы недополучили примерно $20 млрд", – отметил Витренко, ссылаясь на подсчеты экспертов.28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" выплатить НАК "Нафтогаз України" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.В результате двух арбитражных споров между компаниями и с учетом удовлетворенных требований российской стороны "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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