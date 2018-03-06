Отмечается, что у компании нет проблем с финансовыми ресурсами

Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

Он напомнил, что в январе "Нафтогаз" уже погасил кредит перед Европейским банком реконструкции и развития, который был предоставлен для закупки газа, и отметил, что ведутся переговоры о новой кредитной линии.

"У" Нафтогаза "нет проблем с финансовыми ресурсами. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, которую мы можем использовать, например, для закупки газа в апреле. Линия (с ЕБРР) уже закончилась. Но у нас идут переговоры о новой линии. Кроме того, "Нафтогаз" относительно спокойно может выйти на международно-финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму " , - сказал он .

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России .

28 февраля Нафтогаз заявил, что Газпром обязали выплатить $ 2560000000 Украина . По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.