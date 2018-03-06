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"Нафтогаз" может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации, - Витренко
06.03.2018 00:53
"Нафтогаз" может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации, - Витренко
Отмечается, что у компании нет проблем с финансовыми ресурсами
НАК "Нафтогаз Украины" сейчас обладает достаточными ресурсами для обеспечения закупок газа в Европе, а также может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации.
"Нафтогаз" может выйти на международно-финансовый рынок и выпустить еврооблигации, - Витренко

Об этом во время брифинга сообщил главный коммерческий директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, трансляцию вел телеканал " 112 Украина".

Он напомнил, что в январе "Нафтогаз" уже погасил кредит перед Европейским банком реконструкции и развития, который был предоставлен для закупки газа, и отметил, что ведутся переговоры о новой кредитной линии.

"У" Нафтогаза "нет проблем с финансовыми ресурсами. Мы мощная вертикально интегрированная компания, которая эффективно работает и обеспечивает свои финансовые потребности. Кроме того, у нас есть открытая линия кредитования Международного банка реконструкции и развития, которую мы можем использовать, например, для закупки газа в апреле. Линия (с ЕБРР) уже закончилась. Но у нас идут переговоры о новой линии. Кроме того, "Нафтогаз" относительно спокойно может выйти на международно-финансовый рынок и, например, выпустить еврооблигации на значительную сумму " , - сказал он .

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России .

28 февраля Нафтогаз заявил, что  Газпром обязали выплатить $ 2560000000 Украина По словам председателя правления Нафтогаза Андрея Коболева, решение арбитража имеет более тысячи страниц. Он добавил, что срок уплаты для Газпрома начинается со следующего дня - то есть 1 марта 2018.

Отметим,  "Газпром" в понедельник официально направил сообщение к "Нафтогазу Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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