На Закарпатье увеличилось количество больных корью.

Об этом сообщает пресс-центр Департамента здравоохранения Закарпатской .

За последнюю неделю корью заболело 158 человек, в предыдущее воскресенье их количество было на 7% меньше - 148 заболеваний. Корью заболело 128 детей, и 31 взрослый, уровень госпитализации - 76%. Основную часть заболевших составляют дети возрастных групп 1-4 года и 5-9 лет,передает со ссылкой на .

"С начала года зарегистрировано 1187 случаев кори (94,3 на 100 тыс. Нас.), В т.ч. 933 между детей до 17 лет (79%). По оперативным данным, не имеют прививок против кори 68% больных, одну прививку получили 19%, а вакцинированы согласно календарю - 13% ", - проинформировал Закарпатское .

После начала эпидемии кори, Украина заняла 3 место в Европе по количеству больных этим недугом. Такие данные обнародовало Европейское агентство по здравоохранению.

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