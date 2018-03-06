Предвыборный сайт кандидата в президенты РФ Ксении Собчак 5 марта был взломан, переадресация с сайта вела на картинку с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.25 | комментариев: 28 февраля в ходе дебатов Собчак облила водой Жириновского Фото: sobchakprotivvseh.ru "Злоумышленники получили доступ к редактированию и публикации новостей и могут распространять информацию, не соответствующую действительности", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/kandidatprotivvseh/posts/1853835247982433 Вскоре в штабе сообщили, что работа сайта восстановлена.Как сообщил телеканал "Дождь", при попытке зайти на сайт появлялась ошибка 521 или фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а политик оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.4 февраля молодой человек вылил на нее воду с криком: "За Жириновского!" Это был стажер Мосгордумы Алан Дзуцев.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился за набег стажера на Собчак. Извинения ей принес и мэр Москвы Сергей Собянин. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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