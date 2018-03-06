|Сайт штаба Собчак взломали и разместили коллаж с Жириновским и бутылкой воды
|06.03.2018 01:01
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https://www.facebook.com/kandidatprotivvseh/posts/1853835247982433
Вскоре в штабе сообщили, что работа сайта восстановлена.Как сообщил телеканал "Дождь", при попытке зайти на сайт появлялась ошибка 521 или фотография лидера ЛДПР Владимира Жириновского с бутылкой воды под названием "Жирик".28 февраля в прямом эфире дебатов между кандидатами в президенты России – лидером ЛДПР Владимиром Жириновским и Собчак – произошел конфликт. Собчак окатила лидера ЛДПР водой из стакана, а политик оскорблял журналистку и матерился в ее адрес.Адвокаты Собчак направили в Генеральную прокуратуру РФ жалобу на действия Жириновского.4 февраля молодой человек вылил на нее воду с криком: "За Жириновского!" Это был стажер Мосгордумы Алан Дзуцев.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников извинился за набег стажера на Собчак. Извинения ей принес и мэр Москвы Сергей Собянин.
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