Итальянские правоохранители разыскивали гражданина Грузии за
убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство,
совершенное по предварительному сговору группой лиц. Украинская
сторона после проверки передала мужчину Италии. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Гражданин Грузии был экстрадирован
после проверки ГПУ Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook
"Генеральная прокуратура Украины завершила экстрадиционную проверку
задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается
итальянскими правоохранительными органами за убийство при
отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенного по
предварительному сговору группой лиц", – написал
Лысенко.
https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005753173007046
Мужчина был передан итальянским правоохранителям 1 марта.
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