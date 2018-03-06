Итальянские правоохранители разыскивали гражданина Грузии за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Украинская сторона после проверки передала мужчину Италии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гражданин Грузии был экстрадирован после проверки ГПУ Фото: Генеральна прокуратура України / Facebook "Генеральная прокуратура Украины завершила экстрадиционную проверку задержанного в Украине гражданина Грузии, который разыскивается итальянскими правоохранительными органами за убийство при отягчающих обстоятельствах и покушение на убийство, совершенного по предварительному сговору группой лиц", – написал Лысенко. https://www.facebook.com/lysenko.andrii/posts/2005753173007046 Мужчина был передан итальянским правоохранителям 1 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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