"Привет, дорогой Асто. Мне сложно публично говорить о ком-то. Но в твоем случае я чувствую силы сделать исключение. Ведь у тебя остались молодая жена и родственники, которые страдают. И твоя маленькая дочь, которая заслуживает знать, что ее папа был очень хорошим человеком. Лучшим представителем старой школы, для которой так много значат альтруизм, воспитание и уважение. Ты был одним из лучших людей, которых я встречал в мире спорта. RIP".

Это слова знаменитого Джиджи Буффона, которыми он выразил скорбь всей футбольной (да и не только) Италии. 4 марта оборвалась жизнь игрока сборной страны и капитана "Фиорентины" Давиде Астори. Ему был только 31 год,передает со ссылкой на .Футболист умер во сне в отеле города Удине, где команда разместилась перед матчем Серии А против "Удинезе". Причиной, вероятнее только, стал искренний приступ. Что не менее удивительно, ведь за несколько дней до этого команда проходила плановый медосмотр никаких проблем с сердцем у Давиде не обнаружили. Матч был отменен, а позже было принято решение о переносе всех остальных игр 27-го тура, запланированных на этот день. Причем, еще до официального постановления об отмене игр, футболисты "Милана" и "Интера", которые должны были встретиться в этот день в рамках знаменитого дерби, договорились - они в любом случае не выйдут на поле. А еще раньше по раздевалкам в слезах разошлись игроки "Дженоа" и "Кальяри".

Давиде Астори родился и вырос в провинции Бергамо 7 января 1987 года. Там же начал играть в футбол в академии клуба "Портизола". Оттуда, в 2001 году, перешёл в молодёжный состав "Милана". Но игра у юного футболиста в составе "росснонери" не пошла. Несколько сезонов провел в арендах в составе клубов низших дивизионов, пока в 2008 году не попал в "Кальяри". Последний выкупил у "Милана" половину прав на игрока. Постепенно Астори стал твердым игроком основы "Кальяри", а миланисты захотели вернуть звезду себе. Однако вице-президент клуба Адриано Галлиани и президент "Кальяри" Массимо Челлино не смогли договориться, в результате чего Астори полностью стал игроком "Кальяри". Хозяева дорожили своей звездой настолько, что не захотели отпускать игрока в московский "Спартак", хотя сам Давиде был не против туда перебраться.

Хозяева дорожили своей звездой настолько, что не захотели отпускать игрока в московский "Спартак"

Летом 2013-го Италия готовилась к Кубку мира, принимая участие в Кубке Конфедераций, который состоялся в Бразилии. Астори мечтал о поездке на мундиаль, но понимал, что шансы у него невысокие. На счету защитника Кальяри было только четыре товарищеских матча за Скуадру Адзурру. И ни в одном из них не удавалось произвести чувство на тренеров команды. Дебютный поединок пришелся как раз на "товарняк" с Украиной в марте 2011, в котором итальянцы выиграли 2:0. Но Астори отличился в этом матче тем, что получил красную карточку.

Здесь же он впервые принимал участие в составе сборной уже в официальной игре матче за 3-е место против Уругвая. Алессандро Дьяманти со штрафного ударил в перекладину, мяч попал в спину вратарю Фернандо Муслере и залетел бы в ворота и без помощи Астори. Но Давиде успел подставить ногу, и гол был записан на него. Астори стал первым за 40 лет игроком "Кальяри", со времен легендарного Луиджи Ривы, который забил за национальную команду. Единственный гол за 14 матчей, но от этого не менее значимый. Ту игру Скуадра Адзурра выиграла в серии пенальти 3:2.

После была "". Но оказалась лишь переходным периодом к главному этапу карьеры Давиде - "Фиорентине". Перебравшись туда в 2015-м, сначала на правах аренды, Астори быстро понял, что нашел свою команду и своих болельщиков. После ухода Гонсало Родригеса в клубе долго не думали, кому вручить капитанскую повязку. С постоянным контрактом, разумеется, вопрос был решен быстро.

Астори не забил урожайное количество голов за "Фиорентину". Это и неудивительно, все-таки у защитника другие задачи. Но он был предан своему клубу, готов был с ним переживать и горечи, и радости. Прошлым летом, когда ушли все топовые игроки, Давиде остался. Нашел в себе смелость сказать, что даже седьмое место станет для "Фиорентины" сродни скудетто. Но обещал, что вскоре все наладится. Все будет хорошо.

5 марта было намечено подписание нового контракта с "фиалками", до 2022 года, с повышенной зарплатой. Руководители были уверены, что свою карьеру он завершит в "Фиорентине". "В этот сложный переходный период он показал себя настоящим лидером, говорит хозяин Фиалок Андреа Делла Валле. Мы с ним долго обсуждали проблемы команды, развитие нового проекта, планы на будущее. Астори был футболистом, но я слышал в его словах мудрость тренера".

Но сбыться этому было не суждено. Воскресенье стало настоящим кошмаром. Во Флоренции сотни людей пришли к стадиону "Артемио Франки" попрощаться с капитаном. Что он значил для нас? Астори всегда говорил то, что думает, не приукрашивал. Таких футболистов очень мало, и он заслужил уважение нашего города", рассказывают заплаканные болельщики.

Вечер третьего марта, накануне матча с "Удинезе", Давиде Астори провел в комнате вратаря Фиорентины Марко Спортьелло они играли в PlayStation. Около 11 вечера капитан Фиалок отправился спать в свой номер в гостинице La di Moret его поселили в одиночный, как и большинство футболистов. Только спустившись на первый этаж, понял, что забыл у Марко обувь. Написал товарищу в Whatsapp: "Завтра зайду забрать их". Лег спать и не проснулся.

Это далеко не первая в истории футбола быстрая и внезапная смерть. 25 августа 2007 году стало плохо с сердцем во время матча с "Хетафе" защитнику "Севильи" Антонио Пуэрте. Спустя три дня игрок умер в больнице. 8 августа 2009 года не стало защитника "Эспаньола" Даниэля Харке Гонсалеса, с которым до этого случился искренний приступ во время разговора по телефону. Сердечный приступ на поле убил 25 января 2004 года венгерского форварда португальской "Бенфики" Миклоша Фехера. А 26 июня 2003 года по той же причине оборвалась жизнь полузащитника сборной Камеруна Марк-Вивьен Фоэ. Случилось это в полуфинальном матче Кубка Конфедераций против Колумбии.

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