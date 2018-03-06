Бывшая журналистка издательского дома "Коммерсантъ" Анастасия Каримова вспомнила, как в 2006 году депутаты Государственной думы РФ хватали ее "за коленки" и пытались поцеловать. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Каримова: Журналисток, работавших в Госдуме, закрывали в кабинетах депутатов и насильно целовали в губы Фото: Анастасия Каримова / Facebook "Это был 2006 год, мне тогда было 18 лет. Я тогда уже работала политическим журналистом, ездила еще с одной молодой журналисткой наблюдать на выборах президента Южной Осетии. Там были депутаты, они предложили нам отправиться на закрытый прием, где должен был быть президент республики", – вспомнила она.Каримова вместе с коллегой планировала "собрать на мероприятии инсайдерскую информацию" и села с парламентариями в машину."На заднем сидении они стали грубо хватать нас за коленки, шутить про "продолжение банкета" и так далее", – рассказала Каримова.Затем, как уточнила экс-журналистка, когда они приехали на мероприятие, "эти двое мужчин сильно напились" и "стали активнее приставать"."Один из них потянулся, пытался меня поцеловать – но рядом стояла другая депутат, он облил ее красным вином, и она очень рассердилась. Пока они разбирались, нам с коллегой удалось улизнуть", – заявила Каримова.Она также сообщила, что знала и про других журналисток, работавших в Госдуме, когда их "закрывали в кабинетах депутатов и насильно целовали в губы"."Еще одна подруга, руководительница крупного регионального издания, была в командировке с видным региональным политиком. Он зашел к ней в номер и просто изнасиловал", – отметила Каримова.В феврале 2018 года четыре журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы РФ от ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заверил, что "никогда такого не было", но отказался проходить проверку на полиграфе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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