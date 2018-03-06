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Экс-журналистка "Коммерсанта" заявила о домогательствах со стороны депутатов Госдумы
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06.03.2018 01:17
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Бывшая журналистка издательского дома "Коммерсантъ" Анастасия
Каримова вспомнила, как в 2006 году депутаты Государственной думы
РФ хватали ее "за коленки" и пытались поцеловать. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Каримова: Журналисток,
работавших в Госдуме, закрывали в кабинетах депутатов и насильно
целовали в губы Фото: Анастасия Каримова / Facebook "Это был 2006
год, мне тогда было 18 лет. Я тогда уже работала политическим
журналистом, ездила еще с одной молодой журналисткой наблюдать на
выборах президента Южной Осетии. Там были депутаты, они предложили
нам отправиться на закрытый прием, где должен был быть президент
республики", – вспомнила она.Каримова вместе с коллегой
планировала "собрать на мероприятии инсайдерскую информацию" и села
с парламентариями в машину."На заднем сидении они стали грубо
хватать нас за коленки, шутить про "продолжение банкета" и так
далее", – рассказала Каримова.Затем, как уточнила
экс-журналистка, когда они приехали на мероприятие, "эти двое
мужчин сильно напились" и "стали активнее приставать"."Один из них
потянулся, пытался меня поцеловать – но рядом стояла другая
депутат, он облил ее красным вином, и она очень рассердилась. Пока
они разбирались, нам с коллегой удалось улизнуть", – заявила
Каримова.Она также сообщила, что знала и про других журналисток,
работавших в Госдуме, когда их "закрывали в кабинетах депутатов и
насильно целовали в губы"."Еще одна подруга, руководительница
крупного регионального издания, была в командировке с видным
региональным политиком. Он зашел к ней в номер и просто
изнасиловал", – отметила Каримова.В феврале 2018 года четыре
журналистки обвинили в домогательствах депутата Госдумы РФ от
ЛДПР Леонида Слуцкого. Парламентарий заверил, что "никогда такого
не было", но отказался проходить проверку на полиграфе.
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