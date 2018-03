Американские студенты вышли на протест против iPhones В незабываемом выступлении в Стэнфордском университете в 2005 году соучредитель Apple Стив Джобс напомнил студентам, что их «время ограничено». Более десяти лет спустя группа студентов из Стэнфорда сделала кое-что, что позволило бы им глобально сэкономить время — они начали протест против Apple за привыкание к устройствам. По данным The Stanford Daily и Palo Alto Online, новая группа, названная Stanford Students Against Addictive Devices, провела акцию протеста в Apple Store в центре Силиконовой долины. Оказывается, группу возглавляют Стэнфордские компьютерные науки — люди, которые изучают те самые навыки, необходимые для создания систем, которые многие винят в наркомании. Студенты из Стэнфорда объяснили, почему они протестуют против Apple в памфлете на своем веб-сайте. «iPhones являются нашими вратами для развлекательных услуг, следовательно Apple уникально способна помочь нам ограничить нашу зависимость», — сказали они. «Несмотря на то, что бизнес-модель Apple не полагается на зависимость от устройств, они не могут принять меры здравого смысла, чтобы решить эту проблему». Согласно данным The Stanford Daily, студенты, возглавляющие группу, Санджай Каннан, Эван Сабри Эйюбоглу, Дивьяанс Гупта и Камерон Рамос, являются специалистами в области компьютерных наук. Группа требует от Apple «серьезно относиться к наркомании». Они рекомендуют Apple создавать новые функции в iPhone, включая ту, которая отслеживает использование телефона, более тонкий контроль над уведомлениями и «основной режим», который позволяет использовать только звонки, тексты и фотографии. Тем временем, студенты рекомендуют пользователям отключать свои уведомления и использовать телефон в сером режиме. Неясно, сколько людей посетило субботний протест. На приглашение Facebook на мероприятие девять человек были указаны как те, кто пойдет, и 28 были заинтересованы. Источник Сводка.нет - Новости Украины и Мира



экономика новости украины apple что stanford для стэнфорда Теги: международные деловые новости