Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что снять с выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина может только высший суд. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.23 | комментариев: В ЦИК РФ заявили, что верят Грудинину на слово Фото: ЕРА По словам Булаева, снять кандидата может только главный суд, а на сегодняшний день никаких заявлений по этому поводу нет."В информации, которую мы получили, нет утверждений о том, что у Грудинина есть незакрытые счета. Были обнаружены дополнительные счета по состоянию на 31 декабря, и нам сообщили о наличии денег на них. На основании информации в том виде, в котором мы ее имеем, закон не предусматривает снятие кандидата с выборов", – рассказал он.Зампредседателя ЦИК подчеркнул, что кандидат должен был закрыть все свои зарубежные счета до момента регистрации 12 января."Грудинин написал нам, что закрыл. Мы верим ему на слово", – подытожил он.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта, за этот пост будут бороться восемь человек.Ранее сегодня, 5 марта, член российского ЦИК Александр Кинев сообщил, что у Грудинина на конец прошлого года оставались незакрытыми 13 счетов в швейцарском банке. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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