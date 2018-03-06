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В ЦИК РФ не будут рассматривать вопрос о снятии с выборов Грудинина из-за счетов в Швейцарии
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06.03.2018 01:25
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Заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что снять с
выборов кандидата от КПРФ Павла Грудинина может только высший суд.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 23.23 |
комментариев: В ЦИК РФ заявили, что верят Грудинину на слово Фото:
ЕРА По словам Булаева, снять кандидата может только главный суд, а
на сегодняшний день никаких заявлений по этому поводу
нет."В информации, которую мы получили, нет утверждений
о том, что у Грудинина есть незакрытые счета. Были обнаружены
дополнительные счета по состоянию на 31 декабря,
и нам сообщили о наличии денег на них. На основании
информации в том виде, в котором мы ее имеем,
закон не предусматривает снятие кандидата
с выборов", – рассказал он.Зампредседателя ЦИК
подчеркнул, что кандидат должен был закрыть все свои зарубежные
счета до момента регистрации 12 января."Грудинин написал нам,
что закрыл. Мы верим ему на слово", – подытожил
он.Президентские выборы в РФ пройдут 18
марта, за этот пост будут бороться восемь человек.Ранее
сегодня, 5 марта, член российского ЦИК Александр Кинев сообщил, что
у Грудинина на конец прошлого года оставались незакрытыми
13 счетов в швейцарском банке.
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