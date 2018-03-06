Аэропорт "Львов" увеличил февральский пассажиропоток в сравнении с прошлогодними показателями почти на 50%

В феврале 2018 года пассажиропоток Международного аэропорта "Львов" составил 71 тыс. человек, что почти на 50% больше чем в феврале 2017.

"По результатам деятельности ГП "МА "Львов" им. Даниила Галицкого" в феврале 2018 авиаперевозками воспользовалась 71 тыс. пассажиров, что на 47,9% больше, чем в феврале 2017 (48 тыс. пассажиров). Количество совершенных рейсов - 868, что на 37,1% больше, чем за подобный период прошлого года (633)", – сказано в сообщении на странице учреждения в Фейсбук в понедельник.

только за январь-февраль 2018 пассажиропоток вырос на 47% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года (106,5 тыс. пассажиров) и достиг отметки в 156,6 тыс. пассажиров. Количество рейсов увеличилось на 38,1%, с 1348 до 1861.