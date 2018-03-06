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Скандальна Блеона Кереті з"явилась на "Оскарі" топлес (ФОТО)
06.03.2018 01:29


Відома албанська співачка Блеона Кереті вже може вважатися найбільш скандальною зіркою afterparty "Оскара" завдяки вбранню, яке обрала для виходу на публіку.

Так, зірка одягнула з'явилася в абсолютно прозорій сукні з сріблястими блискітками. Під нього Кереті наділу тільки високі чорні труси, залишивши бюст неприкритим. Екстравагантний наряд зірки доповнив макіяж з яскраво-червоною помадою.

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