|Скандальна Блеона Кереті з"явилась на "Оскарі" топлес (ФОТО)
|06.03.2018 01:29
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Відома албанська співачка Блеона Кереті вже може вважатися найбільш скандальною зіркою afterparty "Оскара" завдяки вбранню, яке обрала для виходу на публіку.
Так, зірка одягнула з'явилася в абсолютно прозорій сукні з сріблястими блискітками. Під нього Кереті наділу тільки високі чорні труси, залишивши бюст неприкритим. Екстравагантний наряд зірки доповнив макіяж з яскраво-червоною помадою.
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