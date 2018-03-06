Президент Украины Петр Порошенко в декларации о доходах указал проценты по трем вкладам в "Международном инвестиционном банке". Главе государства опосредованно принадлежат 60% акций финучреждения. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В январе Порошенко получил банковскими процентами более 1 млн грн Фото: president.gov.ua Глава государства задекларировал проценты по трем вкладам – в размере 100 тыс. 074 гривен, 283 тыс. 543 грн и 531 тыс. 643 грн.В январе Порошенко указал доход в сумме 1 млн 29 тыс. 785 грн в виде процентов от вкладов в финучреждении.Президент опосредованно владеет 60% акций "Международного инвестиционного банка". Вторым крупным акционером является первый заместитель главы фракции Блока Петра Порошенко в парламенте Игорь Кононенко с долей 14,9% акций.В январе–сентябре 2017 года банк увеличил чистую прибыль в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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