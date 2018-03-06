Делегация чиновников из Южной Кореи передала северокорейскому
лидеру Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина с предложением
о встрече на высшем уровне. Ким Чен Ын предложение принял. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Переговоры сторон
стали первыми с момента прихода ко власти Ким Чен Ына в 2011 году
Фото: ЕРА Члены делегации передали Ким Чен Ыну письмо от
президента Мун Чжэ Ина с предложением о встрече на высшем
уровне.Ким Чен Ын заявил, что поддерживает идею развития отношений
между двумя Кореями, и принял предложение Мун Чжэ Ина. Стороны
обменялись мнениями по вопросу смягчения военной напряженности на
Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога."Беседа
между высшим руководителем и делегацией президента Мун Чжэ Ина
прошла в переполненной любовью к соотечественникам душевной
атмосфере", – написало северокорейское агентство.5 марта
делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным
визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на
Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной
Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти
Ким Чен Ына в 2011 году. 9 января в деревне Пханмунджом,
расположенной в демилитаризованной зоне между двумя
странами, состоялся первый раунд дипломатических
переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских
играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого
прошло еще два раунда переговоров. 9 февраля в южнокорейском
Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних
Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на
церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.10
февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в
Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.23
февраля министерство финансов США объявило о введении
самого большого из существующих пакетов санкций против КНДР.4
марта телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США,
знакомый с данными американской разведки, сообщил, что за время
Олимпийских игр Северная Корея достигла прогресса в
совершенствовании механизма управления баллистическими
ракетами.
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