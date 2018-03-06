Делегация чиновников из Южной Кореи передала северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина с предложением о встрече на высшем уровне. Ким Чен Ын предложение принял. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Переговоры сторон стали первыми с момента прихода ко власти Ким Чен Ына в 2011 году Фото: ЕРА Члены делегации передали Ким Чен Ыну письмо от президента Мун Чжэ Ина с предложением о встрече на высшем уровне.Ким Чен Ын заявил, что поддерживает идею развития отношений между двумя Кореями, и принял предложение Мун Чжэ Ина. Стороны обменялись мнениями по вопросу смягчения военной напряженности на Корейском полуострове и активизации многостороннего диалога."Беседа между высшим руководителем и делегацией президента Мун Чжэ Ина прошла в переполненной любовью к соотечественникам душевной атмосфере", – написало северокорейское агентство.5 марта делегация Южной Кореи прибыла в КНДР с двухдневным визитом. Стороны обсудят проблемы ядерного разоружения на Корейском полуострове и возобновление диалога между США и Северной Кореей. Переговоры стали первыми с момента прихода к власти Ким Чен Ына в 2011 году. 9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских играх 9–25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого прошло еще два раунда переговоров. 9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.10 февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.23 февраля министерство финансов США объявило о введении самого большого из существующих пакетов санкций против КНДР.4 марта телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США, знакомый с данными американской разведки, сообщил, что за время Олимпийских игр Северная Корея достигла прогресса в совершенствовании механизма управления баллистическими ракетами. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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