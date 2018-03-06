«Граничное условие Вселенной заключается в том, что у нее нет границ», — сказал Хокинг в шоу Star Talk на National Geographic в эти выходные.

Другими словами, нет времени до начала времён, поскольку время всегда было.

На самом деле все было по-другому.

Он сказал физику Нейлу де Грасу Тайсону, что между вечно маленькой квантовой пены перед Большим взрывом время существовало в «согнутом» состоянии.

Оно исказилось в другом измерении — всегда приближаясь, оно никогда не останавливается.

Поэтому никогда не было большого взрыва, который создал что-то из ничего.

На первый взгляд это выглядит очень просто.

«Все свидетельства, похоже, указывают на то, что Вселенная существовала не всегда, у нее было начало около 15 миллиардов лет назад», — говорит Хокинг в одной из своих лекций.

«Должно быть, было начало. В противном случае Вселенная находилась бы в состоянии полного беспорядка, и все было бы при одинаковой температуре. В бесконечной и вечной вселенной каждая линия будет кончаться на поверхности звезды. Это означало бы, что ночное небо было бы столь же ярким, как поверхность Солнца. Единственным способом избежать этой проблемы было бы, если по какой-то причине звезды не сияли до определенного времени».

Но в «Большом взрыве» все было по-другому.

«Плотность была бы бесконечной, — говорит Хокинг.

«Это было бы то, что называется особенностью. В сингулярности все законы физики сломались бы. Это означает, что состояние Вселенной после Большого Взрыва не зависит от только, что могло случиться раньше, потому что детерминированные законы, которые управляют Вселенной, разрушились бы в Большом Взрыве».

По его словам, это уже давно представляет собой серьезную проблему для физики.

«Поскольку события перед Большим взрывом не имеют наблюдательных последствий, можно также вырезать их из теории и сказать, что время началось с Большого взрыва. События перед Большим взрывом просто не определены, потому что невозможно измерить, что произошло в их время».

Но есть способы выяснить, что было раньше, говорит он.

«Квантовая теория вводит новую идею — воображаемое время. Воображаемое время может звучать как научная фантастика. Но, тем не менее, это подлинная научная концепция. Можно представить это следующим образом. Можно рассматривать обычное, реальное время как горизонтальную линию. Слева, у одного есть прошлое, а справа — будущее. Но есть еще один вид времени в вертикальном направлении. Это называется мнимым временем, потому что это не тот случай, который мы обычно испытываем. Но в некотором смысле это так же реально, как то, что мы называем реальным временем».

Это имеет огромное значение, когда дело доходит до Большого Взрыва.

«Совместно с Джеймсом Хартлом из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре мы предположили, что пространство и воображаемое время вместе, действительно ограничены по размеру, но без границ. Они были бы похожи на поверхность Земли, но с двумя измерениями. Поверхность Земли ограничена по протяженности, но у нее нет границ или ребер. Я объездил весь мир, и я не упал.

Мы знаем, что когда дело доходит до Большого взрыва и черных дыр, наше понимание физики ломается.

Единственная уверенность в вечно малых квантовых строительных блоках нашей вселенной заключается в том, что они неопределенны. Простое наблюдение за ними может привести к их изменению. Они могут быть в двух местах — или двух состояниях — сразу.

Они кажутся физическим воплощением вероятности и потенциала: элементы реальности, которые еще не решили, что они собираются делать.

Хотя это диктует нашу жизнь, мы все еще не знаем, что такое время. Или точно, откуда оно взялось.

Мы знаем, как это работает. Мы знаем его последствия.

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