55,5% участников опроса центра SOCIS негативно отнеслись к акциям протеста, которые возглавлял руководитель "Руху нових сил" Михаил Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Социологи выясняли отношение украинцев к Саакашвили и его акциям Фото: EPA 48% считали, что Саакашвили нужно депортировать из Украины. 14% поддержали бы противоположное решение – вернуть политику гражданство. Каждый 10-й респондент склонялся к еще более жестким действиям властей – аресту и суду.55,5% участников опроса отрицательно относились к акциям протеста в Киеве, которые возглавлял руководитель "Руху нових сил". 27,8% относились к акциям нейтрально, 12,6% были сторонниками действий Саакашвили.Опрос проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО, в нем приняли участие 2000 респондентов.Саакашвили и его сторонники несколько раз организовывали массовые акции протеста против действующей власти в Украине. Так, 4-го и 18 февраля проходили марши с требованием отставки президента Петра Порошенко.12 февраля 2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане "Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что Саакашвили выдворили в Польшу как лицо, незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017 года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за высылкой стоит Порошенко, который в июле 2017-го лишил его украинского гражданства. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки саакашвили руху сил акциям нових Теги: политика