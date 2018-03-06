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48% украинцев поддерживали депортацию Саакашвили - соцопрос
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06.03.2018 01:57
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55,5% участников опроса центра SOCIS негативно отнеслись к акциям
протеста, которые возглавлял руководитель "Руху нових сил" Михаил
Саакашвили. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Социологи выясняли отношение украинцев к Саакашвили и его акциям
Фото: EPA 48% считали, что Саакашвили нужно депортировать из
Украины. 14% поддержали бы противоположное решение – вернуть
политику гражданство. Каждый 10-й респондент склонялся к еще более
жестким действиям властей – аресту и суду.55,5% участников
опроса отрицательно относились к акциям протеста в Киеве, которые
возглавлял руководитель "Руху нових сил". 27,8% относились к акциям
нейтрально, 12,6% были сторонниками действий Саакашвили.Опрос
проводился во всех регионах Украины, кроме Крыма и ОРДЛО, в нем
приняли участие 2000 респондентов.Саакашвили и его сторонники
несколько раз организовывали массовые акции протеста против
действующей власти в Украине. Так, 4-го и 18 февраля проходили
марши с требованием отставки президента Петра Порошенко.12 февраля
2018 года сотрудники Госпогранслужбы и Государственной миграционной
службы Украины задержали Саакашвили в киевском ресторане
"Сулугуни". Позже в Госпогранслужбе сообщили, что
Саакашвили выдворили в Польшу как лицо,
незаконно прибывшее с территории этой страны 10 сентября 2017
года. В Варшаве руководитель "Руху нових сил" заявил, что за
высылкой стоит Порошенко, который в июле 2017-го лишил
его украинского гражданства.
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