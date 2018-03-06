Полицейские пресекли деятельность преступной группы из четырех человек, которая последние 5 лет грабила ювелирные магазины и банковские терминалы на территории всей Украины.

Подозреваемые были задержаны во время полицейской спецоперации в городе Новая Каховка Херсонской области. Участники преступной группы попали внутрь торгового центра, повредив двери, и пытались похитить сейф с ювелирными изделиями,передает со ссылкой на .

Когда полицейские начали их удерживать, злоумышленники оказали сопротивление и пытались скрыться на автомобиле. Однако оперативники преследовали участников группы и задержали их на территории Вольнянского района в Запорожской области. Об этом сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Украины.

Установлено, что организатор преступной группы - 32-летний уроженец Черновицкой области. С 2011 года он находится в розыске за совершение аналогичного преступления.

Что касается других участников группы, то это 35-летний брат организатора, 37-летний житель Львова и 34-летний уроженец Латвии. Все четверо - ранее судимые.

Они подозреваются не только в совершении краж из ювелирных магазинов, но и в кражах банковских терминалов самообслуживания и разбойных нападениях на "валютчиков" с применением физического воздействия и огнестрельного оружия.

Установлена ​​их причастность к более 20 преступлений на территории Волынской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Одесской областей.

Открыто уголовное производство. Всем четырем злоумышленникам избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 580 тыс. гривен.

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