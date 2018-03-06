Мать осужденного в Украине за участие в войне на стороне боевиков россиянина Виктора Агеева Светлана попросила лидеров США и стран нормандского формата, а также российского президента Владимира Путина помогать ускорению переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Вчера 22.25 | комментариев: Агеева: Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клыха, Павла Гриба и многих других, – а я жду своего сына Виктора Фото: hromadske.ua Обращение Светланы Агеевой записано на английском языке, оно обнародовано на YouTube-канале Novayagazeta.Мать осужденного в Украине россиянина попросила лидеров западных стран помогать ускорению переговоров по обмену пленными между Москвой и Киевом."Украинские матери ждут своих сыновей: Олега Сенцова, Стаса Клbха, Павла Гриба и многих других, – а я жду своего сына Виктора", – говорит Светлана Агеева.Аналогичное обращение она записала на русском языке. Оно адресовано российскому президенту Владимиру Путину. 25 июня 2017 года штаб АТО сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали в Луганской области ДРГ противника. Агеева задержали вместе с гражданами Украины Богданом Венгером и Даниилом Гладковым.Агеев сообщил, что служит в армии РФ по контракту и прибыл в Луганскую область в марте. В минобороны РФ опровергли информацию, что он является действующим военнослужащим. В октябре дело Агеева и двух боевиков "ЛНР" направили в суд.13 декабря в суде зачитали обвинительный акт по делу россиянина. По словам прокурора военной прокуратуры сил АТО Алексея Мохорта, следствие не нашло доказательств, что Агеев являлся действующим военнослужащим РФ во время пребывания на Донбассе, но выяснило, что он был демобилизован до этого.В интервью изданию "ГОРДОН" мать Агеева Светлана сказала, что с помощью СМИ и правозащитников будет добиваться освобождения или обмена своего сына.В декабре россиянин не попал в список для обмена удерживаемыми лицами на Донбассе.25 января 2018 года Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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