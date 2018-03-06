На встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, будет присутствовать на церемонии открытия посольства США в Иерусалиме в мае. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нетаньяху и Трамп провели переговоры в Вашингтоне Фото: Биньямин Нетаниягу - בנימין נתניהו / Facebook "Это было историческое заявление, последовавшее за вашим смелым решением", – подчеркнул Нетаньяху, добавив, что у израильского народа "долгая память" и он будет веками помнить инициативу Трампа о переносе посольства.Трамп и Нетаньяху также обсудили процесс разработки мирного соглашения между Израилем и Палестиной.Глава Белого дома отметил, что если палестинцы "не хотят, то мира не получится". Он добавил, что достижению соглашения предшествуют "долгие годы противостояния и, откровенно говоря, ненависти".6 декабря 2017 года Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе посольства США в этот город.Решение Трампа вызвало неоднозначную реакцию в мире. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не поддержали инициативу Белого дома.В Иерусалиме вспыхнули беспорядки. В ходе столкновений арабских активистов и полиции Израиля пострадали десятки людей.Протестные акции прошли также в Турции, Тунисе, Афганистане, Пакистане, Египте, Ливане, Иране и некоторых других странах.Совбез ООН не поддержал решение Белого дома.23 февраля 2018 года в Госдепартаменте США заявили, что посольство в Иерусалиме будет открыто в мае в пристройке к зданию, которое используется консульством Штатов. По мнению госсекретаря Рекса Тиллерсона, для полноценного переноса димписсии необходимо около трех лет.Израиль занял восточную часть Иерусалима после войны 1967 года и считает весь город своей столицей. Палестинцы, в свою очередь, хотят объявить Восточный Иерусалим столицей своего государства.Административная столица Израиля сейчас находится в Тель-Авиве, а Палестинская национальная власть базируется в Рамалле. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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