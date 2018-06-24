Единую позицию по решению миграционной кризиса согласовать не удалось

Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на Bloomberg.

"Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения", - сказала Меркель перед саммитом.

Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.

По данным Вloomberg, разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ Еврозоны.

Президент Франции Эмманюэль Макрона подтвердил обеспокоенность Меркель масштабом кризиса.

На неформальный саммит прибыли лидеры 16 стран с 28 участников ЕС.

Напомним, страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммита Евросоюза в Брюсселе, во время которого запланировано обсуждение миграционной политики ЕС.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто упрекнул Совете Европы в том, что она больше занимается ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права, по его мнению, грубо нарушаются в Украине.