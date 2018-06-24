Погода, Новости, загрузка...
Меркель признала невозможным совместно договориться о решении миграционного кризиса на саммите ЕС
24.06.2018 22:16
Меркель признала невозможным вместе договориться о решении миграционного кризиса на саммите ЕС
Единую позицию по решению миграционной кризиса согласовать не удалось
Канцлер Германии Ангела Меркель признала невозможным достичь общего плана действий, после того, как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах по решению миграционной кризиса.
Меркель признала невозможным совместно договориться о решении миграционного кризиса на саммите ЕС Фото: ukrinform.ua
Об этом сообщает "Общественное радио" со ссылкой на Bloomberg.
 
"Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения", - сказала Меркель перед саммитом.
 
Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.
 
По данным Вloomberg, разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ Еврозоны.
 
Президент Франции Эмманюэль Макрона подтвердил обеспокоенность Меркель масштабом кризиса.
 
На неформальный саммит прибыли лидеры 16 стран с 28 участников ЕС.
 
Напомним, страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммита Евросоюза в Брюсселе, во время которого запланировано обсуждение миграционной политики ЕС.
 
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто упрекнул Совете Европы в том, что она больше занимается ситуацией с мигрантами, чем закарпатскими венграми, чьи права, по его мнению, грубо нарушаются в Украине.
  • Сийярто упрекнул Совет Европы в том, что он больше проникается беженцами, чем венграми Закарпатья

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить