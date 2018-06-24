Государственная пенитенциарная служба прогнозирует, что в голосовании на внеочередных выборах Верховной рады 26 октября примут участие около 70 тыс. заключенных, сообщает пресс-служба ведомства.

Пенитенциарная служба утвердила план основных организационных мероприятий по подготовке к выборам. В частности, в 145 учреждениях пенитенциарной службы были выделены помещения для проведения голосования и созданы участковые избирательные комиссии специальных избирательных участков учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов, в состав которых вошло 2100 человек.

«В целом, по предварительной информации, численность избирателей в этих учреждениях составит более 70 тыс. человек»,- сообщили в ведомстве.

В то же время остается проблемной организация выборов в учреждениях уголовно-исполнительной службы в Донецкой и Луганской областях, расположенных на территории, подконтрольной террористам. «Решение этого вопроса зависит от общей ситуации в государстве»,- подчеркнули в пенитенциарной службе.

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