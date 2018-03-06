Спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко признался, что имеет "особое мнение" о журналисте "Громадського" Богдане Кутепове. Корреспондент до этого публиковал видео с нападением на него силовиков возле Верховной Рады. Шевченко о Кутепове: Он много говорит, но приводит мало доказательств своим словам Фото: Artem Shevchenko / Facebook "Это просто его слова... У Богдана нет видео, только его слова и одно фото, где он считает, что это лицо (спецназовец. – ) ему сказало что-то не совсем хорошее и якобы пнуло его ногой... У меня о Кутепове особое мнение, кроме своих слов он ничего больше не привел. Он много говорит, но приводит мало доказательств своим словам, это его традиционный фирменный стиль", – отметил Шевченко.По словам спикера МВД, есть лишь видео, которое подтверждает применение силы к журналисту "Радіо Свободи" Сергею Нужненко и корреспонденту Insider Владиславу Красинскому.До этого Кутепов опубликовал видео, на котором правоохранители, обзывая его уродом, силой выгоняют журналиста с места событий под парламентом.Утром 3 марта 2018 года при разгоне палаточного городка под Радой произошли стычки между полицией и протестующими. В движении "Визволення" проинформировали, что были госпитализированы 11 активистов. В МВД сообщили о семерых пострадавших правоохранителях.Силовики задержали более 100 митингующих, но вечером того же дня их всех отпустили.5 марта уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская призвала генерального прокурора Юрия Луценко расследовать действия правоохранителей во время разгона палаточного городка под Радой.В частности, по ее словам, силовики нарушили право на свободу слова, потому что как минимум трое журналистов заявили о препятствовании их деятельности и получении телесных повреждений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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