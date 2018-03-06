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Трамп пообещал при возможности посетить открытие посольства США в Иерусалиме
06.03.2018 02:38

Трамп пообещал при возможности посетить открытие посольства США в Иерусалиме

Трамп пообещал при возможности посетить открытие посольства США в Иерусалиме

        Президент США Дональд Трамп заявил о готовности посетить Израиль во время открытия посольства США в Иерусалиме, передает в понедельник телеканал CNN.

      "Может быть, может быть. Строительство началось, как вы знаете, и я могу (посетить)", - сказал Д.Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

      "Если у меня будет возможность, я приеду", - сказал Д.Трамп.

      Также Д.Трамп напомнил о важности достижения мира между Израилем и палестинцами.

      "Если бы мы могли достичь мира между Израилем и палестинцами, это было бы прекрасной вещью для мира", - заявил Д.Трамп.

      В конце 2017 года власть президента США Дональда Трампа приняла решение о переносе посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Данное решение вызвало критику со стороны мусульманских стран, поддерживающих Палестину и отстаивающих ее право на признание восточной части Иерусалима палестинской столицей. В ЕС также встретили решение Вашингтона критически, отметив, что оно подрывает многолетний процесс примирения между Палестиной и Израилем.

      Церемония переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим запланирована на 14 мая, когда будет отмечаться 70-летие основания государства Израиль.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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