К Дарницкому райсуду , где в понедельник слушается дело титушки Юрия Крысина, собираются подозрительные молодые люди спортивного телосложения.

Титушки собираются у здания суда, в парке Таращанец, передает со ссылкой на .

Также у суда собираются националистические общественные организации С14 и "Национальный корпус".

22 декабря в прошлом году суд признал виновным Юрия Крысина по делу о нападении на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия во время событий Евромайдана. Судья Олег Винник назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Крысин заявил активистам, что не знает парней, которые собрались, однако позже подошел к ним и общался.

Заседание началось в 14:00. Двое защитников подозреваемого Игорь Василенко и Татьяна Гнатюк, попросили суд перенести слушание дела. Свое ходатайство обвиняемого объясняет тем, что его адвокат находится в Луганской области. Защитники ходатайствует, потому что хотят иметь время на ознакомление с обвинительным актом.

После этого суд отправился в совещательную комнату, чтобы принять решение по ходатайству о продлении меры пресечения и решить, переносить ли судебное заседание.

В 16:30 Дарницкий районный суд решил перенести заседание на 15 марта. Решение было принято, чтобы Крысин и его адвокаты смогли ознакомиться с материалами.

22 декабря Шевченковский районный суд огласил приговор по делу о нападении на журналиста газеты "Вести" Вячеслава Еремея во время событий евромайдан. Суд признал виновным обвиняемого в этом деле Юрия Крысина. Судья Олег Линник назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

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