Португальский тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо будет экспертом Russia Today во время чемпионата мира по футболу. В ролике, который 4 марта опубликовали на сайте пропагандистского телеканала, воспитатель признается, что "рад присоединиться к команде RT". Закадровый голос пытается представить Моуриньо как "особенного" (прозвище португальца), но тренер прерывает его короткой репликой: "Давайте без ярлыков". До этого соглашение с Russia Today заключил прежний вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной Дании Петер Шмейхель. | Моуриньо будет анализировать матчи чемпионата мира по футболу для российского телеканала Скриншот: RT на русском / YouTube Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске и Ростове-на-Дону.В турнире примут участие 32 команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ.В феврале 2018 года Федерация футбола Украины отказалась от национальной квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата мира и сообщила, что не будет проводить аккредитацию украинских журналистов для освещения турнира.Телеканалы "UA:Перший", "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" решили не транслировать чемпионат, но, по данным Sport Arena, это сделает "Интер".видео Видео: RT на русском / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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