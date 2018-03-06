"Давайте без ярлыков". Моуриньо будет работать на Russia Today во время чемпионата мира по футболу. Видео
06.03.2018 03:00
Португальский тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо будет
экспертом Russia Today во время чемпионата мира по футболу. В
ролике, который 4 марта опубликовали на сайте пропагандистского
телеканала, воспитатель признается, что "рад присоединиться к
команде RT". Закадровый голос пытается представить Моуриньо как
"особенного" (прозвище португальца), но тренер прерывает его
короткой репликой: "Давайте без ярлыков". До этого соглашение с
Russia Today заключил прежний вратарь "Манчестер Юнайтед" и сборной
Дании Петер Шмейхель. | Моуриньо будет анализировать матчи
чемпионата мира по футболу для российского телеканала Скриншот: RT
на русском / YouTube Чемпионат мира по футболу пройдет в
России с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11
городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Екатеринбурге,
Казани, Калининграде, Волгограде, Самаре, Нижнем Новгороде,
Саранске и Ростове-на-Дону.В турнире примут участие 32
команды. Сборная Украины не смогла пробиться на ЧМ.В феврале
2018 года Федерация футбола Украины отказалась от
национальной квоты на приобретение билетов на матчи чемпионата
мира и сообщила, что не будет проводить аккредитацию
украинских журналистов для освещения турнира.Телеканалы
"UA:Перший", "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2" решили не
транслировать чемпионат, но, по данным Sport Arena, это
сделает "Интер".видео Видео: RT
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