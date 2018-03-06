|Украинская теннисистка взлетела в топ-20 мирового рейтинга
|06.03.2018 03:28
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40-я ракетка мира Леся Цуренко после победы на турнире серии WTA International в Акапулько поднялась на 14-е место в чемпионской гонке WTA.
На данный момент украинка имеет в активе 551 очко ровно столько же, сколько и швейцарка Белинда Бенчич,передает со ссылкой на .
От восьмого места, которое дает пропуск на Итоговый турнир в Сингапур, Цуренко отстает на 279 очков. Сейчас восьмую позицию занимает чешка Каролина Плишкова.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в чемпионской гонке WTA идет на четвертой позиции.
Вчера, 4 марта, Леся Цуренко победила на турнире в Акапулько, а триумф принес украинке $ 43 тысячи и 280 рейтинговых очков.
В финале действующая чемпионка в трех сетах одолела 183-ю ракетку мира, швейцарку Стефани Фогель.
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