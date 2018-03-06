Правоохранители задержали мужчину, который убил и обезглавил 28-летнюю Анну Ергиеву.

Ее тело в собственной квартире №12 на ул. Средней, 41 нашли родные. Женщина сутки не выходила на связь, следовательно пошли ее искать,передает со ссылкой на . Тело лежало в комнате, залитой кровью. Место, где была голова - прикрытое полотенцем. Рядом лежали ключи от квартиры и тревожная кнопка сигнализации, женщина не успела ее нажать.

Пока подробностей о мотивах страшного преступления нет. Известно, что преступник был одноклассником погибшей, пишет oblvesti.com.ua.

Анну Ергиеву нашли в собственной квартире вечером 27 февраля. Проживала одна. Была предпринимателем - торговала на рынке "Привоз".

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