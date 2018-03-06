Матч второго дивизиона чемпионата Нидерландов по футболу между "Гоу Эхед Иглс" и "Де Графсхап" закончился дракой на поле с участием фанатов, игроков и стюардов,передает со ссылкой на .

4 марта "Гоу Эхед Иглс" принимал на своем поле футболистов "Де Графсхапа". Игра завершилась разгромом хозяев со счетом 4:0. Это спровоцировало некоторых фанатов "Гоу Эхед Иглс" выбежать на поле и атаковать игроков гостей.

"Гоу Эхед Иглс" уже принесли официальные извинения. При этом подчеркнули, что виновные в случившемся будут наказаны.

После 27 матчей чемпионата "Гоу Эхед Иглс" на 17-м место в турнирной таблице, "Де Графсхап" занимает шестое место.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира