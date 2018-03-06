Прокуратура города Удине не видит оснований полагать, что игрок "Фиорентины" Давиде Астори был убит. Астори похоронят 8 марта Фото: EPA По его словам, наиболее очевидной версией смерти футболиста являются естественные причины, и нет никаких оснований полагать, что он был убит. Тем не менее, окончательный вывод будет сделан только после вскрытия, которое проведут 6 марта.31-летний футболист умер во сне 4 марта накануне матча "Фиорентины" против "Удинезе". Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Почему это произошло, пока неизвестно.8 марта Астори похоронят во Флоренции. У него осталась жена и дочь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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