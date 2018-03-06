Более 3 тыс. женщин являются офицерами Вооруженных сил Украины,
отметили в Министерстве обороны. В целом в АТО на Донбассе
поучаствовали уже более 6 тыс. женщин Фото: mil.gov.ua Отмечается,
что более 3 тыс. женщин носят офицерские звания, еще 10 тыс. –
служат на должностях, "определяющих боеспособность ВСУ".В
антитеррористической операции на Донбассе поучаствовали уже более 6
тыс. женщин. Сейчас выполняют боевые задачи 2 тыс.Более 31 тыс.
женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.В Минобороны также
сообщили, что в Вооруженных силах за последние два года был
существенно расширен перечень военно-учетных специальностей,
которые могут занимать женщины. В 2018 году ввели в действие план
по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере,
согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших
военных учебных заведениях.К тому же, в Министерстве обороны
создали отдел по вопросам гендерного равенства.В 2016 году в
украинской армии служили около 10 тыс. женщин.В ноябре 2017 года
министр обороны Степан Полторак заявлял, что женщины составляют 20%
от всех служащих подчиненного ему ведомства и ВСУ.
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