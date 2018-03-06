В Украине к дню 8 марта цветы подорожают минимум на 5-10 грн за штуку.

"Продаю тюльпаны, выращенные в Украине, по 28 гривен за один. Завтра они будут стоить дороже. По 28 буду продавать те, которые были привезены несколько дней назад. Свежие - по 35 гривен за цветок. Букет из трех тюльпанов отдам за 85-90 гривен" , - говорит продавец цветов Анна Шулакова,передает со ссылкой на .

По ее словам, розы будут стоить минимум на 5 грн дороже. Сейчас цены колеблются от 25 - 75 грн за цветок.

"Несмотря на экономические трудности в стране, спрос на цветы 8 марта стабильный. Популярные тюльпаны, розы, гиацинты. Также мелкие цветы. Например, мускари синего цвета", - рассказала президент Ассоциации украинских флористов Ирина Белоброва.

Чтобы сэкономить, специалисты советуют заранее заказывать цветы у флористов. Покупая букет непосредственно 8 марта, покупатели рискуют выложить немалую сумму денег. Кроме того, столкнуться с дефицитом свежих цветов.

Профессионально составленные букеты будут стоить от 350 грн. За средний букет с 9-11 цветов нужно будет заплатить 700 грн. Наибольшие композиции потянут на 1,5 тыс. грн.

"Традиционная для 8 марта мимоза теряет свою слава. Ее везут из Италии, но она дорогая - от 300 гривен за килограмм, и быстро портится. Мимоза которую везут с Кавказа, имеет не слишком презентабельный вид", - говорят флористы.

В Украине подготовили законопроект, которым 8 марта могут сделать рабочим днем. По словам директора Украинского института национальной памяти журналистам Владимира Вьятровича, 8 марта предлагают переформатируем с Международного женского дня на День борьбы за права женщин.

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