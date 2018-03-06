Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал заявления президента России Владимира Путина о новом ядерном вооружении, заявив, что НАТО не хочет новой холодной войны

Об этом сообщает Reuters.

«Конечно, мы обеспокоены, потому что НАТО не хочет новой холодной войны. Мы не хотим новой гонки вооружений», – сказал он.

По словам генсека НАТО, выступление Путина за несколько недель до президентских выборов, соотносится с поведением, в соответствии с которым Россия разработала новое оружие и использовала военную силу в Украине.

«Эта картина, которую мы видели в течение нескольких лет, является частью того, почему НАТО сейчас адаптирует и внедряет сильнейшее подкрепление нашей коллективной обороны со времен холодной войны», – подчеркнул Столтенберг.

Генсек НАТО также в очередной раз призвал Россию соблюдать Договор о промежуточных ядерных вооружениях.

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