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Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС
06.03.2018 07:06

Северо-запад Албании затопило из-за сброса воды с трех ГЭС

        Северо-западная часть Албании оказалась затоплена после решения властей о проведении сброса излишней воды с трех гидроэлектростанций, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

      Министерство обороны Албании заявило о затоплении более 1000 гектаров земли на северо-западе страны, в этот район был отправлены аварийные службы.

      Доступ ко многим отдаленным населенным пунктам страны остается заблокированным, многие дороги и мосты повреждены или разрушены.

      Агентство отмечает, что свою роль в наводнении также сыграл традиционный весенний паводок и обильные дожди.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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