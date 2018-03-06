|"Полное прекращение огня": зафиксировано 3 обстрела наших позиций, один боец ранен, - штаб АТО
|06.03.2018 07:08
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Из 82-мм минометов и гранатометов оккупанты открывали огонь близко Счастья и Троицкого.
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Сводка Пресс-центра штаба АТО за 5 марта 2018 года, информирует svodka.net.
Вторая половина прошедших суток, начиная с 16.00, в районе проведения АТО прошла без нарушений режима прекращения огня — вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела. Однако до этого российско-оккупационные группировки 3 раза нарушали перемирие.
На Луганском направлении оккупанты применили минометы калибра 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие неподалеку Счастья. Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов враг вел огонь близко Троицкого.
На Донецком направлении враг обстрелял защитников Новотроицкого из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
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В результате вражеского огня получил ранение один военнослужащий сил АТО. Его доставили в военный мобильный госпиталь и был предоставлен необходимый объем лекарственной помощи.