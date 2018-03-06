Победительницы российских конкурсов красоты 22-летняя Ксения Старикова и 19-летняя Татьяна Петрова пытались продать в секс-рабство 18-летнюю студентку. Цену установили в размере 1500000 рублей (около $ 20 тыс.).

Оботх задержали в аэропорту "Домодедово". Жертва была убеждена, что летит за границу работать няней, передает со ссылкой на .

Преступницы выбрали студентку одного из московских вузов. Учится на переводчика. Школьный диплом получила с отличием

Ксения и Татьяна готовили соглашение заранее. Клиента нашли через интернет. Мужчина живет в одной из стран Ближнего Востока. Он немного говорил по-английски и по-немецки.

Петрова собиралась сесть на борт самолета вместе с жертвой. Конечный пункт назначения неизвестен.

Сотрудник полиции выдал себя за покупателя. Передал женщинам деньги. После этого их задержали.

Старикова была финалисткой конкурса красоты "Миссис Россия 2017". С мужем развелась. Воспитывает дочь, которой 14 месяцев. Руководит модельным агентством и ведет тренинги по гимнастике. На время следствия оказалась за решеткой.

Петрова называет себя российско-болгарской моделью и финалисткой одного из самых престижных конкурсов красоты.

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