|Надя Дорофеєва у білому топі здивувала товстеньким животиком (ФОТО)
|06.03.2018 07:35
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Відома співачка Надія Дорофеєва, яка разом з Позитивом минулого тижня випустила новий кліп, днями немало здивувала шанувальників.
Співачка опублікувала фото, на якому позує у червоних штанах з високою талією та у білому гольф-топі. Образ доповнив вишневий піджак, втім, найбільше уваги фанів було прикуто до талії зірки - схоже, що Дорофеєва набрала зайвого.
"Можна йти грінки рекламувати", "Трохи поправилась", "Набрала зайвого, але все одно красива", - пишуть фани.
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