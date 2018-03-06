Более 3 тыс. женщин являются офицерами Вооруженных сил Украины, отметили в Министерстве обороны. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В целом в АТО на Донбассе поучаствовало уже более 6 тыс. женщин Фото: mil.gov.ua Отмечается, что более 3 тыс. женщин носят офицерские звания, еще 10 тыс. – служат на должностях, "определяющих боеспособность ВСУ".В антитеррористической операции на Донбассе поучаствовали уже более 6 тыс. женщин. Сейчас выполняют боевые задачи 2 тыс.Более 31 тыс. женщин работает в ВСУ на гражданских должностях.В Минобороны также сообщили, что в Вооруженных силах за последние два года был существенно расширен перечень военно-учетных специальностей, которые могут занимать женщины. В 2018 году ввели в действие план по реализации соблюдения гендерных вопросов в военной сфере, согласно которому предусмотрено обучение женщин во всех высших военных учебных заведениях.К тому же в Министерстве обороны создали отдел по вопросам гендерного равенства.В 2016 году в украинской армии служило около 10 тыс. женщин.В ноябре 2017 года министр обороны Степан Полторак заявлял, что женщины составляют 20% от всех служащих подчиненного ему ведомства и ВСУ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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