Вся весна будет с колебаниями температур. Теплая погода будет чередоваться с похолоданием. Только в конце апреля по-настоящему потеплеет.

Народный синоптик Леонид Горбаль спрогнозировал погоду на все три месяца весны,передает со ссылкой на .

"С 11-12 марта уже будет плюсовая температура до 11 градусов днем. С 20-22 марта следует ожидать очередную волну похолодания. Ночью температура снизится до 2-3 градусов мороза. После 23 марта ожидаем более устойчивое потепление. Ночью впервые будет тепло - 6-7 градусов выше нуля. Днем прогреется до 12 градусов тепла", - говорит Gazeta.ua Леонид Горбаль.

В первые дни апреля снова похолодает. Будет сыро и ветрено. На 1-2 апреля ожидается дождь со снегом.

"Вплоть до самой Пасхи будет сыро, холодно. Будут идти дожди. На Пасху будет холодно. Всего лишь - 7-9 градусов тепла. А уже дальше температура поднимется до 17 градусов тепла днем, в ночные прогреется до 13. Впрочем, почти весь апрель будет прохладным. Такого не будет, как в 2012 году, когда с начала месяца наступила весна и с ходу пришло лето, - говорит синоптик. - В районе 20 апреля - еще одна волна похолодания. Только с 24-25 апреля снова хорошо потеплеет".

Народный синоптик прогнозирует похолодание и к началу мая.

"Первая неделя мая - максимум до 16 градусов тепла. После 9 мая - резкое тепло. Днем до 27 градусов. Такая погода будет стоять 10 дней. Только 27-29 мая - будут дожди и похолодает".

Заморозков в мае не будет. Разве только в апреле. Садоводам не советует высаживать рассаду в первые дни мая. Лишь после 9 мая.

"4 -5 мая пройдет сильная буря. Кто рискнет посадить, то сильный порывистый ветер и дождь прибьет к земле растения и поломает их. Но год будет урожайным. 2018 - год Венеры. Он сопровождается хорошим увеличением уровня воды в реках. В народе говорят: "молись на позднюю весну. Не радуйся раннем теплу. Оно обманет ". Единственное, чего должны бояться, то это паводка. Оно может быть сильным из-за дождя и резкое таяние снега".

6-7 марта холодный воздух отступать на восток, а с юго-запада Европы начнет надвигаться более теплая воздушная масса.

Без осадков, лишь днем ​​в западных, Винницкой и Одесской областях мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с, в западной, днем ​​и в южной части кое-где порывы 15-20 м / с.

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