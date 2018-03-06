|Бывший российский разведчик отравлен в Британии: Утренние новости от Олега Пономаря
|06.03.2018 07:55
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Сергей Скрипаль в своё время выдал Лондону агентов РФ, работавших в Британии, и вот сегодня РФ решила его наказать по абсолютной кальке с Литвиненко. Об этом и других новостях пишет в Фейсбуке известный блогер.
Доброе утро, друзья, информирует svodka.net.
Вторник. Что важного?
Конечно, новость №1 эта:
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который был осужден в Москве за шпионаж в пользу Великобритании и передан Лондону в рамках шпионского обмена в 2010 году, отравлен в городе Солсбери неизвестным веществом.
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Скрипаль в своё время выдал Лондону агентов РФ, работавших в Британии, и вот сегодня РФ решила его наказать по абсолютной кальке с Литвиненко. Лучшего времени найти было трудно (*сарказм).
Украина и Швеция намерены подписать соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.
Напомню, что такие договора Украина имеет с Польшей, Великобританией, Канадой и др., и такие договора позволяют осуществлять взаимные поставки оружия.
Также замечу, что Швеция и Финляндия с огромной вероятностью будут между стран-миротворцев на Донбассе.
Никто не сомневался:
Президент Германии Штайнмайер в рамках официальной процедуры предложил Бундестагу назначить Ангелу Меркель канцлером страны.
Я миллион раз об этом писал — альтернативы сотрудничеству с МВФ нет, и нашему Правительству и Раде пора перестать заниматься популизмом:
Новая программа макрофинансовой помощи ЕС для Украины в размере 1 млрд евро может быть утверждена в случае продолжения сотрудничества страны с МВФ.
Приятный бонус:
— Нафтогаз уже насчитал Газпрому $2,5 миллиона пени.
— «Нафтогаз» закроет свой офис в России до 12 марта.